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МВД: в результате ДТП под Елабугой в больницу попали 7 человек

22:57, 02.08.2019
МВД: в результате ДТП под Елабугой в больницу попали 7 человек
Фото: пресс-служба МВД РТ

В МВД Татарстана сообщили подробности столкновения вахтового автобуса и грузовика под Елабугой. В результате ДТП были госпитализированы 7 человек.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика. Выезжая на кольцевую дорогу он не пропустил автобус, имевший преимущество.

Напомним, что сегодня вечером грузовик Mercedes столкнулся с автобусом Hyundai возле Елабуги.

ПроисшествияАвто Татарстан
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