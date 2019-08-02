МВД: в результате ДТП под Елабугой в больницу попали 7 человек

Фото: пресс-служба МВД РТ

В МВД Татарстана сообщили подробности столкновения вахтового автобуса и грузовика под Елабугой. В результате ДТП были госпитализированы 7 человек.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика. Выезжая на кольцевую дорогу он не пропустил автобус, имевший преимущество.

Напомним, что сегодня вечером грузовик Mercedes столкнулся с автобусом Hyundai возле Елабуги.