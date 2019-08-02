МВД: в результате ДТП под Елабугой в больницу попали 7 человек
В МВД Татарстана сообщили подробности столкновения вахтового автобуса и грузовика под Елабугой. В результате ДТП были госпитализированы 7 человек.
По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика. Выезжая на кольцевую дорогу он не пропустил автобус, имевший преимущество.
Напомним, что сегодня вечером грузовик Mercedes столкнулся с автобусом Hyundai возле Елабуги.ПроисшествияАвто Татарстан
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