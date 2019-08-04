Гастрольный тур Эда Ширана побил мировой рекорд по сборам

Гастрольный тур Divide британского певца Эда Ширана побил мировой рекорд группы U2 по сборам.

Музыкант на данный момент заработал $736 млн за 12 концертов до окончания тура. U2 в 2011 году заработали за полный тур $735 млн, сообщает Guardian.

Также гастроли Ширана по окончанию станут самыми посещаемыми в истории — на них уже продано более 8,5 миллиона билетов в 43 странах, на миллион больше, чем на выступления U2.

В целом тур Divide включает 255 концертов.

Напомним, что Ширан возглавил рейтинг самых успешных гастролирующих артистов 2018 года по версии издания Pollstar. За год британец заработал $432,4 млн, проведя 94 выступления в 53 городах.