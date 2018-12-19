Эд Ширан стал самым успешным гастролирующим артистом в 2018 году

Певец Эд Ширан возглавил рейтинг самых успешных гастролирующих артистов 2018 года по версии издания Pollstar. За год британец заработал $432,4 млн, проведя 94 выступления в 53 городах.

Второе место в списке заняла Тейлор Свифт, получившая за гастроли $345,1 млн. Тройку замыкают артисты Jay-Z и Beyonce — $254,1 млн.

В топ-10 также вошли Пинк ($169,2 млн), Бруно Марс ($167,6 млн), Eagles ($166 млн), Джастин Тимберлейк ($151 млн), один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс ($131,3 млн) и U2 ($126,2 млн) и The Rolling Stones ($116,6 млн).

Ранее ирландская рок-группа U2 возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года.