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Путин подписал закон о безальтернативных платных дорогах

01:34, 03.08.2019
Путин подписал закон о безальтернативных платных дорогах
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях платные дороги, даже если нет альтернативной бесплатной трассы.

Подписанный главой государства документ был опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Ранее уже сообщалось, что таким образом власти хотят привлечь частные инвестиции в дорожное строительство на Крайнем Севере. При этом СМИ считают, что под определение в документе могут попасть 70% территорий страны.

ОбществоВластьИнфраструктура
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