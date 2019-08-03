Путин подписал закон о безальтернативных платных дорогах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях платные дороги, даже если нет альтернативной бесплатной трассы.

Подписанный главой государства документ был опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Ранее уже сообщалось, что таким образом власти хотят привлечь частные инвестиции в дорожное строительство на Крайнем Севере. При этом СМИ считают, что под определение в документе могут попасть 70% территорий страны.