День в истории: экспедиция Колумба, арест Гумилева и смерть Солженицына

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

День независимости Республики Нигер

День арбуза (США)

День клоуна (США)

В этот день также произошли следующие события:

1492 — Христофор Колумб отплыл из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах: «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» — в поисках морского пути в Азию. Началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.

3 августа 1795 года была основана Парижская консерватория.

1847 — Папа Римский подписал конкордат с Россией.

В этот день в 1908 году в Филадельфии открылось метро.

В 1914 году Германия объявила войну Франции.

3 августа 1921 года Николай Гумилев был арестован по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». Вскоре поэт был казнен.

1932 — лидер Италии Бенито Муссолини объявил борьбу с пацифизмом.

3 августа 1943 года началась партизанская операция «Рельсовая война».

1950 — Совет Безопасности ООН проголосовал против вступления Китая в ООН.

3 августа 1958 года американская подлодка Nautilus достигла Северного полюса.

1959 — в Москве открылся первый Международный кинофестиваль.

В 1980 году в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.

В 2002 году 3 августа открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово. Время в пути составляет 39 минут.

2004 — запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.

Также в этот день родились первый президент Туниса Хабиб Бургиба (1903), советский химик Борис Курчатов (1905). 95 лет назад, 3 августа 1924 года, родился русский писатель Анатолий Алексин. День рождения 3 августа отмечает и один из основателей группы Metallica Джеймс Алан Хэтфилд (1963).

3 августа скончались маршал Константин Рокоссовский (1968) и писатель Александр Солженицын.