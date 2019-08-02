Евросоюз выбрал единым кандидатом в директоры МВФ Кристалину Георгиеву

Представители стран Евросоюза выбрали единого кандидата на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Организацию должна возглавить экономист из Болгарии Кристалина Георгиева.

Она обошла своего соперника из Нидерландов Йеруна Дейсселблума, передает Reuters. Однако одержать победу удалось только в четвертом туре голосования.

Голосования и дискуссии по кандидатурам продолжались в пятницу более 12 часов.

Кристалина Георгиева (родилась 13 августа 1953 года) — болгарский экономист и профессор, эксперт по устойчивому развитию. С 2010 по 2014 год была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, с ноября 2014 по декабрь 2016-го работала на должности третьего заместителя председателя Европейской комиссии. С 2017 года находится на посту главного исполнительного директора Всемирного банка. Ее кандидатура особо активно поддерживалась Францией.

Напомним, что в середине июля Кристин Лаган официально подала в отставку с поста главы МВФ.