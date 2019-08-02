Данис Зарипов: «Хотим вернуть Кубок Гагарина в Казань»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился впечатлениями после победы над «Нефтяником» (2:1 по буллитам).

«Мы еще под нагрузками, у нас свой цикл подготовки. Будем разбирать тактические действия. Соперник очень прилично действовал. Всем зрителям, думаю, понравилось, что хозяева довели дело до овертайма. Мне не понравилось то, что было заброшено всего по одной шайбе.

Если вы разбираетесь в хоккее, то увидите в сезоне изменения в тактике. Пусть это пока останется нашим секретом. Молодежь сегодня не играла, их готовят к сезону, чтобы они нас в нужный момент подзарядили своей энергией.

С Ткачевым и Галиевым я играл еще в позапрошлом сезоне. Довольно-таки неплохо. Меня все устраивает. Сейчас нужно просто наладить чувство паса в мгновенных ситуациях.

«Ак Барс» идет к сезону одним кулаком. Мы хотим реабилитироваться за прошлый сезон, вернуть Кубок Гагарина в Казань. Мы давно не выиграли Кубок? Как вы привыкаете к победам! Некоторые клубы десятилетиями вокруг да около ходят», — передает слова Зарипова корреспондент Sport24.