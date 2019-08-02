Длина самой крупной пробки в Казани достигла 5,3 километра

Сегодня самой длинной пробкой Казани стал затор на Горьковском шоссе. Его длина достигла 5,3 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пик загруженности участка от Малого Лебяжьего озера до улицы Болотникова пришелся на 8:21. Продержалась пробка 1 час.

Вечером загруженность дорог в столице достигла 6 баллов, что соответствует обычному летнему уровню.

Среди крупнейших пробок также вечерний затор на Мамадышском тракте и улицах Космонавтов и Аграрной (4,4 км), пробка на улицах Аделя Кутуя и Сахарова (2,5 км), улице Мира (1,7 км) и проспекте Ямашева (1,6 км).