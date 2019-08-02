Емелина назначили капитаном «Авангарда»
Сегодня руководство и игроки омского «Авангарда» определились с капитаном команды на следующий сезон — сообщает официальный сайт клуба.
С нашивкой капитана в сезоне 2019/2020 будет выступать защитник Алексей Емелин, известный своими выступлениями за казанский «Ак Барс».
Помогать Емелину будут его ассистенты, защитник Коди Фрэнсон, нападающие Сергей Широков, Денис Зернов и Тэйлор Бек.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым