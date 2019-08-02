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Емелина назначили капитаном «Авангарда»

19:41, 02.08.2019
Емелина назначили капитаном «Авангарда»
Фото: hawk.ru

Сегодня руководство и игроки омского «Авангарда» определились с капитаном команды на следующий сезон — сообщает официальный сайт клуба.

С нашивкой капитана в сезоне 2019/2020 будет выступать защитник Алексей Емелин, известный своими выступлениями за казанский «Ак Барс».

Помогать Емелину будут его ассистенты, защитник Коди Фрэнсон, нападающие Сергей Широков, Денис Зернов и Тэйлор Бек.

СпортХоккей Татарстан
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