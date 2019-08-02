В Уфе назначен новый замкомандира полка ДПС
В Уфе назначен новый заместитель командира полка ДПС ГИБДД. Им стал майор полиции Тимур Нургалиев.
Ранее Нургалиев работал в различных должностях, в том числе в отделе ДПС, розыска и административной практики управления ГИБДД республики.
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На должность заместителя командира столичного полка ДПС ГИБДД (по службе) назначен майор полиции Тимур Нургалиев. __ Тимур Альбертович родился 21 августа 1981 года в Уфе. В 2004 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция». Проработал на различных должностях, в том числе в отделе ДПС, розыска и административной практики, дорожного надзора республиканского управления ГИБДД. __ Рассчитываю на профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах вверенной территории. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостан
«Рассчитываю на профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах вверенной территории», — написал главный госинспектор Динар Гильмутдинов в своем «Инстаграме».
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