Новости общества

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Уфе назначен новый замкомандира полка ДПС

16:55, 02.08.2019
В Уфе назначен новый замкомандира полка ДПС
Фото: сайт МВД РФ

В Уфе назначен новый заместитель командира полка ДПС ГИБДД. Им стал майор полиции Тимур Нургалиев.

Ранее Нургалиев работал в различных должностях, в том числе в отделе ДПС, розыска и административной практики управления ГИБДД республики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На должность заместителя командира столичного полка ДПС ГИБДД (по службе) назначен майор полиции Тимур Нургалиев. __ Тимур Альбертович родился 21 августа 1981 года в Уфе. В 2004 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция». Проработал на различных должностях, в том числе в отделе ДПС, розыска и административной практики, дорожного надзора республиканского управления ГИБДД. __ Рассчитываю на профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах вверенной территории. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостан

Публикация от Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov)

«Рассчитываю на профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах вверенной территории», — написал главный госинспектор Динар Гильмутдинов в своем «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Республика Башкортостан заняла первое место по числу погибших в ДТП в ПФО.

ОбществоВластьАвто Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров