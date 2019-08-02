В Уфе назначен новый замкомандира полка ДПС

Фото: сайт МВД РФ

В Уфе назначен новый заместитель командира полка ДПС ГИБДД. Им стал майор полиции Тимур Нургалиев.

Ранее Нургалиев работал в различных должностях, в том числе в отделе ДПС, розыска и административной практики управления ГИБДД республики.

«Рассчитываю на профессионализм и настойчивость в деле обеспечения безопасности граждан на дорогах вверенной территории», — написал главный госинспектор Динар Гильмутдинов в своем «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Республика Башкортостан заняла первое место по числу погибших в ДТП в ПФО.