Синоптики РТ прогнозируют казанцам дождливые выходные

Синоптики Татарстана прогнозируют дожди в выходные.

В субботу, 3 августа, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет +9—11 градусов, днем — 16—18 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный умеренный, информирует Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

4 августа, в воскресенье, также ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 7 до 12 градусов выше нуля, днем — от +14 до +19 градусов. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что, по мнению синоптиков, холодное лето будет компенсировано теплым сентябрем.