Миргалимов назвал информацию о своем уходе с поста главы КПРФ в Татарстане слухами

Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов сегодня на пресс-конференции заявил, что информация о его уходе с поста, опубликованная накануне в ряде телеграм-каналов и СМИ, — не что иное как слухи и провокация накануне выборов в Госсовет РТ.

— Кому-то очень хочется, подготавливая определенные процессы, снизить наши проценты перед выборами, доказать кое-кому дестабилизацию ситуации внутри отделения. <...> Мы как никогда сплоченны и монолитны, — подчеркнул Миргалимов.

Он добавил, что из-за дезинформации за последние сутки на его телефон поступило более 120 звонков, в том числе из Центрального комитета партии, и призвал прекратить реагировать на ложные сообщения телеграм-каналов. Миргалимов также заявил, что нынешние выборы — самые «грязные» на его памяти, и он готов к тому, что провокации будут продолжаться.

Напомним, накануне татарстанское отделение КПРФ разослало в СМИ сообщения о том, что сегодня состоится пресс-конференция именно по вопросу отставки первого секретаря.