КПРФ в Татарстане созвала пресс-конференцию по поводу отставки Миргалимова

Татарстанское отделение КПРФ разослало в СМИ сообщения о том, что сегодня в 11.00 состоится пресс-конференция по вопросу отставки первого секретаря. Им является депутат Госсовета Хафиз Миргалимов.

Сам политик подтвердил встречу с журналистами, но не стал раскрывать подробности и пообещал рассказать все сегодня, пишет «Коммерсант».

Миргалимов занимает пост первого секретаря с 2004 года.