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КПРФ в Татарстане созвала пресс-конференцию по поводу отставки Миргалимова

06:14, 02.08.2019
КПРФ в Татарстане созвала пресс-конференцию по поводу отставки Миргалимова
Фото: gossov.tatarstan.ru

Татарстанское отделение КПРФ разослало в СМИ сообщения о том, что сегодня в 11.00 состоится пресс-конференция по вопросу отставки первого секретаря. Им является депутат Госсовета Хафиз Миргалимов.

Сам политик подтвердил встречу с журналистами, но не стал раскрывать подробности и пообещал рассказать все сегодня, пишет «Коммерсант».

Миргалимов занимает пост первого секретаря с 2004 года.

ОбществоВласть Татарстан
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