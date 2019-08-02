Блогер Эрик Давидыч прибыл в Казань снимать автогонки

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Автоблогер Эрик Китуашвили (Эрик Давидыч) прибыл в Казань в рамках автопробега Smotra Run. Об этом он сообщил в сторис в Instagram.

Сейчас блогер находится на автогоночной трассе KazanRing Canyon и готовится к съемкам. Также он пригласил всех желающих приехать на трек.

Ранее Давидыч анонсировал последний в России автопробег Smotra Run. Его маршрут проляжет через Казань, Уфу и Самару. В целом блогер планирует проехать через всю Россию до Владивостока.