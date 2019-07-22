Маршрут последнего Smotra Run от Эрика Давидыча пройдет через Казань, Уфу и Самару

Автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, анонсировал последний в России автопробег Smotra Run. Его маршрут проляжет через Казань, Уфу и Самару.

«Последний шанс сесть в последний вагон и поучаствовать в последнем автопробеге», — написал Давидыч в Instagram.

Блогер планирует проехать через всю Россию до Владивостока.

Напомним, что в декабре 2018 года Эрик Давидыч был освобожден от наказания по истечению срока давности вменяемых ему преступлений. Он является основателем проекта «Смотра.ру» и популярным видеоблогером, специализирующемся на автомобильной тематике.