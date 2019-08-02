В Нижнекамском водохранилище восполнят популяцию рыб на сумму в 300 тыс. рублей

«Челныводоканал» планирует восполнить популяцию рыбы в Нижнекамском водохранилище, чтобы компенсировать ущерб от забора воды, на сумму более 300 тыс. рублей. Оплата будет производиться из бюджета организации.

По сообщению с сайта госзакупок, точное место зарыбления определяет Федеральное агентство по рыболовству.

Тендер был опубликован вчера, 1 августа. Подать заявку на участие можно до 13 августа. Все работы должны быть выполнены до 31 октября этого года. Отмечается, что подрядчиком может быть только субъект малого и среднего предпринимательства.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что команда проекта Timerman 4 августа впервые проведет заплыв на Каме, в Набережных Челнах.