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В Казани десантники собрались у Вечного огня на митинг в честь Дня ВДВ — фото

10:10, 02.08.2019
В Казани десантники собрались у Вечного огня на митинг в честь Дня ВДВ — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани отслужившие в рядах Воздушно-десантных войск собрались у Вечного огня рядом с парком имени Горького на традиционный митинг в честь Дня ВДВ. Митинг начался с традиционного построения — на него собралось уже более 70 человек.

Организаторы митинга, Союз десантников Казани, пояснили корреспонденту «Реального времени», что мероприятие согласовано и проходит у Вечного огня ежегодно. Митинг проходит под охраной сотрудников полиции и Росгвардии.

2 августа в России и постсоветских странах ежегодно отмечается день рождения советских Воздушно-десантных войск. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. В 2019 году Воздушно-десантным войскам России исполняется 89 лет.

Общество Татарстан
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