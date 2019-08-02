В Казани десантники собрались у Вечного огня на митинг в честь Дня ВДВ — фото

В Казани отслужившие в рядах Воздушно-десантных войск собрались у Вечного огня рядом с парком имени Горького на традиционный митинг в честь Дня ВДВ. Митинг начался с традиционного построения — на него собралось уже более 70 человек.

Организаторы митинга, Союз десантников Казани, пояснили корреспонденту «Реального времени», что мероприятие согласовано и проходит у Вечного огня ежегодно. Митинг проходит под охраной сотрудников полиции и Росгвардии.

2 августа в России и постсоветских странах ежегодно отмечается день рождения советских Воздушно-десантных войск. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. В 2019 году Воздушно-десантным войскам России исполняется 89 лет.