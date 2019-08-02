В Рыбной слободе обустроят детские площадки и поставят солнечные часы за 17,3 млн рублей

В Рыбной слободе на облагораживание территории потратят 17,3 млн рублей. В поселке будут установлены пять детских площадок, обустроен сквер на ул. Советской, перекрестки и дворы многоквартирных домов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Как сообщается в документе, подрядчику нужно установить детскую площадку и арт-объект «Солнечные часы» на улице З. Шаймарданова. Также он должен заняться обустройством сквера на Советской улице: поставить входную арку, указатель, арт-объект в виде указателя направления городов и игровую площадку. Помимо этого, перекрестки поселка, улицы и дворы многоквартирных домов следует привести в порядок.

Заказчиком проекта является исполком Рыбно-слободского района РТ. Финансироваться проект будет из бюджета Рыбной- Слободы. Работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.

Тендер был опубликован вчера, 1 августа. Заявки на участие подрядчикам можно подавать до 23 августа. Рассматриваться предложения будут до 27 августа.

Ранее сообщалось, что на капремонт ДК «Энергетик» в Набережных Челнах потратят 100 млн рублей.