На капитальный ремонт ДК «Энергетик» в Челнах потратят 100 млн рублей

ГИСУ РТ планирует выделить 100 млн рублей на капремонт ДК «Энергетик» в Набережных Челнах. Проект будет финансироваться из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Тендер был опубликован вчера, 31 июля. Заявки на участие в госзакупке принимаются до 8 августа, аукцион по выбору подрядчика состоится в этот же день. Все ремонтные работы должны быть выполнены до 1 декабря текущего.

ДК «Энергетик» на набережной Тукая был торжественно открыт в 1973 году. По сей день в нем проводятся значимые мероприятия города. В стенах здания трудятся восемь творческих коллективов и 14 артистов.

Напомним, что хедлайнерами Дня строителя в Челнах станут «Хор Турецкого» и Feduk. ДК «Энергетик» будет одной из праздничных площадок города.

