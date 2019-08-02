Александр Мостовой: «Рубин» удачно использует ошибки других, но сам не создает комбинации для голов»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча «Рубина» против ЦСКА.

«Не жду множества забитых мячей. «Рубин» удачно использует ошибки других команд, но сам не создает комбинации для голов. ЦСКА должен сыграть аккуратно и воспользоваться шансом», — сказал Мостовой.

По состоянию на вчерашний день, на матч «Рубин» — ЦСКА уже реализовано свыше 14 тысяч билетов. Игра состоится 4 августа в Казани на стадионе «Центральный».