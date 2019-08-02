Новости бизнеса

10:14 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Опрос: почти все сотрудники российских компаний перестали покупать еду в вендинговых автоматах

09:30, 02.08.2019
Опрос: почти все сотрудники российских компаний перестали покупать еду в вендинговых автоматах
Фото: flickr.com

91% сотрудников российских малых и средних компаний перестали покупать еду в вендинговых автоматах после массового отравления едой из автоматов Healthy Food. Об этом говорится в результатах опроса платформы «Mail.ru для бизнеса», проведенного с 26 по 31 июля.

Так, несколько раз в неделю домашнюю еду с собой приносят 63% работников, в кафе и столовых едят 28% и 20% сотрудников соответственно, пишет «Коммерсант».

Ранее основатель Healthy food Дмитрий Пронин сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети.

По данным Роспотребнадзора, с середины июля за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах обратилось порядка 95 человек, 60 из них поставлен диагноз «сальмонеллез». Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.

БизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров