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Healthy food: независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети

12:12, 01.08.2019
Healthy food: независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети
Фото: pixabay.com

Основатель Healthy food Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора продолжается.

По данным Роспотребнадзора, с середины июля за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах обратилось порядка 95 человек, 60 из них поставлен диагноз «сальмонеллез». Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.

Сеть Healthy food специализируется на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах.

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