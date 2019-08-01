Healthy food: независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети

Основатель Healthy food Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора продолжается.

По данным Роспотребнадзора, с середины июля за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах обратилось порядка 95 человек, 60 из них поставлен диагноз «сальмонеллез». Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy food. Компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья сразу после сообщений о массовом отравлении москвичей.

Сеть Healthy food специализируется на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах.