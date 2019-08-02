Алексей Потапов: «Когда Билялетдинов проходил мимо, захватывало дыхание, хотелось встать и отдать честь»

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов поделился впечатлениями от работы с тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«Я пришел работать с Хартли от не менее титулованного и уважаемого человека — Билялетдинова. Рассказывал ребятам, что когда он проходил мимо, мне хотелось встать и отдать честь, дыхание захватывало.

Здесь в «Авангарде» чуть-чуть другой подход, североамериканский. Мне и тот, и другой подходы нравятся. Один из них более специфичен, но приносит результат. Просто можно взять что-то от того тренера, что-то — от другого. Образуется такая золотая середина, идеальное сочетание», — приводит слова Потапова официальный сайт омского «Авангарда».

Напомним, Алексей Потапов выступал за «Ак Барс» с 2017 по 2019 год. Нынешним летом нападающий перешел в стан «Авангарда».

Сразу после перехода в омский клуб Потапов дал откровенное интервью «Реальному времени».