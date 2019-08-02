Фигуристка Губанова: «Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады»

Российская фигуристка Анастасия Губанова в прямом эфире в своем «Инстаграм» заявила, что не считает победу Алины Загитовой на Олимпийских играх заслуженной.

«Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое», — заявила Губанова.

Напомним, вчера в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с первым детским тренером Алины Загитовой.