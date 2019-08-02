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Фигуристка Губанова: «Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады»

07:30, 02.08.2019 3
Фигуристка Губанова: «Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады»
Фото: kremlin.ru

Российская фигуристка Анастасия Губанова в прямом эфире в своем «Инстаграм» заявила, что не считает победу Алины Загитовой на Олимпийских играх заслуженной.

«Я считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против нее не имею, но мое мнение такое», — заявила Губанова.

Напомним, вчера в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с первым детским тренером Алины Загитовой.

СпортФигурное катаниеОбщество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:39
    Алина ЗАСЛУЖИЛА а вам ЗАВИДНО
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  • Анонимно 07:42
    Ху ист Губанова?
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  • Анонимно 08:11
    Как достали эти эксперты! Медаль ведь Загитовой дали международные судьи, а не российская закрытая тусовка. Вы ещё недоросли до их уровня, госпожа Губанова
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