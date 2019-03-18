Создание Системы-112 обошлось на 4 млрд рублей дороже запланированного

Создание на территории России Системы-112 за 2013—2017 годы обошлось бюджетам разного уровня на 4 млрд рублей больше запланированной суммы, сообщает ТАСС.

Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты РФ. При этом система заработала только в 17 из 85 субъектов России, что составляет 15% всей территории.

Напомним, ранее начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин посоветовал жителям не звонить по номеру 112 при пожарах.

«112 — это для потерявшихся, а 101 — это немедленное реагирование службы. Когда вы в 112 звоните, вы теряете время. Каждая секунда — это 10 метров горения. Нельзя путать (номера)», — сказал он.



