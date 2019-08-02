В Москве начали регистрировать уличных музыкантов как самозанятых

В Москве зарегистрировали уличных музыкантов в качестве самозанятых для того, чтобы скидывать им деньги с помощью карт и телефонов NFC-чипом. Об этом сообщил автор проекта «Уличные музыканты» Вадим Митьковец в статье для Vc.ru.

На данный момент организаторы выдали мобильные терминалы уже 20 уличным коллективам в Москве. Еще 80 подключатся в ближайшее время.

Устройство для приема платежей выглядит как небольшой короб на микрофонной стойке, внутри которого терминал и планшет. На экране отображается сумма, которая спишется с карты. Ее устанавливают сами музыканты в специальном приложении.

Поскольку просто принимать платежи невозможно, музыкантов решили зарегистрировать в качестве самозанятых. После регистрации с ними заключается договор безвозмездного пользования терминалом, по которому они обязуются переводить 25% безналичных поступлений на благотворительность, сообщается на сайте Vc.ru.

Ранее глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин обеспокоился, что регистрация самозанятых в республике идет «недостаточными темпами».

