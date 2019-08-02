День в истории: фраза Цезаря, День ВДВ, последний смертный приговор в России
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 2 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:
- День Воздушно-десантных войск в России;
- День оленя в Ненецком АО и Республике Коми;
- Международный день пива.
2 августа произошли следующие события:
- 7 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат сообщение «пришел, увидел, победил»;
- 1802 год — плебисцитом Наполеон назначен пожизненным консулом Франции;
- 1812 год — в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города;
- 1824 год — в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая местом расположения самых фешенебельных магазинов;
- 1870 год — в Лондоне открылось метро;
- 1887 год — в США Роуэллом Ходжем запатентована колючая проволока;
- 1934 год — после смерти рейхспрезидента Гинденбурга Адольф Гитлер объявлен фюрером Германии;
- 1972 год — подписан договор об объединении Египта и Ливии в единое государство;
- 1995 год — создано «Русское радио»;
- 1996 год — в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин;
- 2007 год — на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где были размещены флаг Российской Федерации и капсула с посланием будущим поколениям.
Также 2 августа родились:
- 1892 — Джек Леонард Уорнер (ум. 1978), младший из братьев-основателей кинокорпорации Warner Brothers;
- Валерий Быковский (ум. 2019), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза;
- 1961 — Дмитрий Пучков (Гоблин), российский переводчик, автор переводов голливудских блокбастеров, в том числе и пародийных.
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