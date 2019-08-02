Новости общества

01:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории: фраза Цезаря, День ВДВ, последний смертный приговор в России

00:22, 02.08.2019
День в истории: фраза Цезаря, День ВДВ, последний смертный приговор в России
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 2 августа. Сегодня отмечаются следующие праздники:

  • День Воздушно-десантных войск в России;
  • День оленя в Ненецком АО и Республике Коми;
  • Международный день пива.

2 августа произошли следующие события:

  • 7 год до н. э. — Гай Юлий Цезарь, разбив боспорского царя Фарнака II, послал в сенат сообщение «пришел, увидел, победил»;
  • 1802 год — плебисцитом Наполеон назначен пожизненным консулом Франции;
  • 1812 год — в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города;
  • 1824 год — в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая местом расположения самых фешенебельных магазинов;
  • 1870 год — в Лондоне открылось метро;
  • 1887 год — в США Роуэллом Ходжем запатентована колючая проволока;
  • 1934 год — после смерти рейхспрезидента Гинденбурга Адольф Гитлер объявлен фюрером Германии;
  • 1972 год — подписан договор об объединении Египта и Ливии в единое государство;
  • 1995 год — создано «Русское радио»;
  • 1996 год — в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин;
  • 2007 год — на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где были размещены флаг Российской Федерации и капсула с посланием будущим поколениям.

    Также 2 августа родились:

    • 1892 — Джек Леонард Уорнер (ум. 1978), младший из братьев-основателей кинокорпорации Warner Brothers;
    • Валерий Быковский (ум. 2019), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза;
    • 1961 — Дмитрий Пучков (Гоблин), российский переводчик, автор переводов голливудских блокбастеров, в том числе и пародийных.
    Общество
    Распечатать материал
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем

    Новости партнеров