Новости общества

22:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации

21:12, 01.08.2019
В Госдуму внесли законопроект о выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации
Фото: pixabay.com

Правительство РФ на своем сайте разметило оповещение о внесении в Государственную думу законопроекта, который устанавливает порядок вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт.

Кабмин РФ одобрил документ в конце июля. В настоящее время нет механизма разработки, оценки и реализации замещающих мероприятий по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации.

В законопроекте предлагается проводить оценку возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установить порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источники их финансирования. Также механизм вывода будет распространяться и на автомобильные заправки.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров