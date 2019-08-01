В Госдуму внесли законопроект о выводе объектов электроэнергетики из эксплуатации

Правительство РФ на своем сайте разметило оповещение о внесении в Государственную думу законопроекта, который устанавливает порядок вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт.

Кабмин РФ одобрил документ в конце июля. В настоящее время нет механизма разработки, оценки и реализации замещающих мероприятий по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации.

В законопроекте предлагается проводить оценку возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установить порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источники их финансирования. Также механизм вывода будет распространяться и на автомобильные заправки.