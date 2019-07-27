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Правительство РФ одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации

10:25, 27.07.2019
Правительство РФ одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
Фото: pixabay.com

Правительство РФ одобрило законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

Уточняется, что в настоящее время нет механизма разработки, оценки и реализации замещающих мероприятий по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации.

В документе предлагается проводить оценку возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установить порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источники их финансирования, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Росгвардия выявила более 25 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса.

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