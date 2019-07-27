Правительство РФ одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации

Правительство РФ одобрило законопроект о порядке вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

Уточняется, что в настоящее время нет механизма разработки, оценки и реализации замещающих мероприятий по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации.

В документе предлагается проводить оценку возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установить порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источники их финансирования, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Росгвардия выявила более 25 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса.