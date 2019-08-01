В Башкирии ожидается усиление ветра
В Республике Башкортостан 1 августа ожидаются порывы ветра до 17—22 м/с.
С 20.00 1 августа до 20.00 2 августа ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 7—12 м/с, информирует ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха ночью составит +7—12 градусов, днем — +12—17. На отдельных участках автомобильных дорог ночью и утром туман, видимость 500—1000 м.
Ранее синоптики сообщили, когда в Башкирии вновь станет тепло.Общество Башкортостан
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