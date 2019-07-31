Синоптики рассказали, вернется ли тепло в Башкирию

Башгидромет рассчитал, когда в республике вновь будет тепло. В ближайшую неделю прохладная погода сохранится в Башкирии.

С 30 июля по 8 августа ожидается погода на 4-6 градусов ниже среднемноголетних значений. Небольшое потепление придет в субботу-воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. Однако и выходные не отметятся температурами выше +20°С.

Под конец рабочей недели, 1 и 2 августа, по всей республике пройдут осадки, местами прогремят грозы. При этом порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, а столбики термометров не поднимутся выше 11-17 градусов.