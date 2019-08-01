Племянник главы ФСБ получил долю в свалке под Волоколамском

Компания «Весна» получила три четверти ООО «Ядрово», которое является оператором мусорного полигона возле Волоколамска. Основным владельцем компании является Дмитрий Бортников.

Бизнесмен является племянником директора ФСБ Александра Бортникова, утверждают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Ранее 75% «Ядрово» принадлежало ООО «Центр мусороперерабатывающих технологий» (ЦМПТ). Однако оно передало пакет акций за 16% «Весны».

Оставшиеся 25% оператора свалки принадлежит правительству Волоколамского района. По данным газеты, компания Бортникова будет судиться с региональными властями за право управлять полигоном.

Напомним, что весной 2018 года вокруг «Ядрово» разгорелся большой скандал. Выбросы с переполненной свалки привели к отравлению 200 детей и около 100 взрослых.