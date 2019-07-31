NBC: умер сын Усамы бен Ладена

Скончался сын экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена - Хамза. Такие данные получили США от разведки.

Информации о том, как и где умер Хамза бен Ладен, пока нет, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Ранее Государственный департамент США объявил награду до 1 млн долларов за любую информацию о местоположении Хамзы бен Ладена, сына Усамы бен Ладена.

По предварительным данным, террорист может находиться в Афганистане или Пакистане. Считается, что он является новым главой террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).