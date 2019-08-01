1 августа в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди и до +16

В четверг, 1 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов дождь, местами сильный.

Ветер северо-западный ночью умеренный; утром, днем местами сильный порывами 16-21 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +11°С до 16°С. В Казани днем ожидается от +14°С до 16°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +11°С до 13°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном дожде и порывистом ветре.