Минздрав РФ сообщил о рекордном количестве новых случаев рака с 1995 года

По итогам 2018 года впервые было выявлено 624,7 тыс. случаев злокачественных новообразований, что на 1,2% больше по сравнению с 2017 годом.

На 100 тыс. населения в 2018 году приходится 425,3 впервые выявленных случаев рака. Это рекордное число за всю историю наблюдений с 1995 года, пишет RNS со ссылкой на Минздрав РФ.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в России было зарегистрировано 593,3 тыс. новых случаев злокачественных новообразований (без учёта посмертной постановки диагноза).

Наиболее распространенным видом онкологических заболеваний в России стал рак кожи (кроме меланомы) — 78,5 тысячи случаев. На втором месте находится рак молочной железы (70,3 тысячи случаев). Тройку замыкает рак трахеи, бронхов и легких (55,7). Далее следуют рак предстательной железы (41,5) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1).