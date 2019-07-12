Минздрав назвал самые распространенные вида рака в России в 2018 году

Наиболее распространенным видом онкологических заболеваний в России стал рак кожи (кроме меланомы) — 78,5 тысячи случаев. Данные привели в Министерстве здравоохранения РФ.

На втором месте находится рак молочной железы (70,3 тысячи случаев). Тройку замыкает рак трахеи, бронхов и легких (55,7). Далее следуют рак предстательной железы (41,5) и рак ободочной кишки — основного отдела толстой кишки (40,1).

Наиболее редко регистрировались рак кости и суставных хрящей (1,3), рак губы (2,2), рак соединительной и других мягких тканей (3,5), также рак глотки (5,6) и рак печени и внутрепеченочных протоков (6,3), передает RT.

Всего по итогам прошлого года медики выявили 593,3 новых случаев злокачественных новообразований.

Напомним, ранее Минздрав РФ обнародовал данные о самом смертельном виде рака на территории России.