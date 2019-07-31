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МЧС локализовало природный пожар в Башкирии

20:23, 31.07.2019
МЧС локализовало природный пожар в Башкирии
Фото: ГУ МЧС по РТ

Сотрудники Башкирской территориальной подсистемы РСЧС локализовали лесной пожар в Зилаирском районе на площади 76 гектаров.

Локализация произошла в 22:00 по местному времени, сообщили «Реальному времени» в МЧС по РБ.

О пожаре на территории Зилаирского района стало известно сегодня. В республиканском главке МЧС сообщили, что предприняты необходимые меры, чтобы защитить от огня ближайший населенный пункт — Камыш-Узяк, в котором проживают два человека. По периметру произведена опашка. На пути распространения пожара имеются естественные преграды — река Сакмара и автомобильные дороги.

Происшествия Башкортостан
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