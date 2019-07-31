В Башкирии природный пожар достиг площади 76 га

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Башкирии на территории Зилаирского района наблюдается крупный природный пожар. Его площадь на сегодня составила уже 76 га.

В республиканском главке МЧС сообщили, что предприняты необходимые меры, чтобы защитить от огня ближайший населенный пункт — Камыш-Узяк, в котором проживают два человека.

По периметру произведена опашка. На пути распространения пожара имеются естественные преграды — река Сакмара и автомобильные дороги.

За развитием ситуации следит оперативная группа.