В Башкирии природный пожар достиг площади 76 га
В Башкирии на территории Зилаирского района наблюдается крупный природный пожар. Его площадь на сегодня составила уже 76 га.
В республиканском главке МЧС сообщили, что предприняты необходимые меры, чтобы защитить от огня ближайший населенный пункт — Камыш-Узяк, в котором проживают два человека.
По периметру произведена опашка. На пути распространения пожара имеются естественные преграды — река Сакмара и автомобильные дороги.
За развитием ситуации следит оперативная группа.Происшествия Башкортостан
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