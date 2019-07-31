В Казани пройдут соревнования по сбору отходов

В воскресение, 4 августа, в Казани пройдет экологический квест «Чистые игры», в рамках которого игроки будут соревноваться в сборе мусора.



Квест продлится 2-3 часа. Команды будут собирать отходы на определенной территории и зарабатывать баллы, которые можно будет использовать для получения дополнительного инвентаря. Победители квеста получат призы, весь собранный мусор будет отправлен на переработку, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сбор игроков запланирован на 14.00 по адресу Нижнезареченская дамба, 1.

Ранее российский экологический оператор запустил информационную систему «РЭО Радар», которая работает с жалобами и обращениями граждан. Действует сервис и в Казани.

