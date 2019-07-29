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В Казани запустили сервис «РЭО Радар» единого «мусорного оператора» — видео

19:56, 29.07.2019
В Казани запустили сервис «РЭО Радар» единого «мусорного оператора» — видео
Фото: скриншот видео

Российский экологический оператор запустил информационную систему «РЭО Радар», которая работает с жалобами и обращениями граждан. Действует сервис и в Казани, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

Гендиректор одного из татарстанских регоператоров по обращению с отходами УК ПЖКХ Сергей Богатов сообщил, что новая система поможет в организации работы. Жалобы жителей пойдут централизованно.

«На данный момент, к сожалению, многие люди не знают куда обращаться и иногда пишут жалобы в министерства, ведомства, прокуратуру», — отметил Богатов.

Общество Татарстан
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