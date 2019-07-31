«Нефтехимик» проиграл «Салавату Юлаеву»

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче.

Игра прошла в Паюлахти и закончилась со счетом 2:4 в пользу уфимской команды. У нижнекамцев отличились Тимур Шарифьянов и Александр Авцин. В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Александр Бурмистров и Максим Майоров, дубль оформил Родион Амиров.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» взял 33 хоккеиста на сборы в Финляндию. Следующий матч нижнекамцы проведут 2 августа с «Йокеритом».