«Нефтехимик» взял 33 хоккеистов на сборы в Финляндию

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня отправился в финский Иматру, где проведет подготовку к предстоящему хоккейному сезону. Об этом информирует официальный сайт «волков». Всего на сборы тренерский штаб Вячеслава Буцаева взял 33 хоккеистов.



Вратари: Константин Барулин, Александр Шарыченков, Ярослав Озолин и Ильнур Абдулхаков.

Защитники: Дамир Шарипзянов, Виталий Атюшов, Зият Пайгин, Евгений Рясенский, Алексей Волгин, Степан Захарчук, Андрей Чуркин, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Максим Игнатович, Глеб Семенов, Алексей Пузанов.

Нападающие: Александр Авцин, Александр Черников, Павел Куликов, Марат Хайруллин, Рафаэль Бикмуллин, Дмитрий Казионов, Денис Казионов, Тимур Хафизов, Павел Порядин, Александр Рыбаков, Арсен Хисамутдинов, Артем Голубович, Тимур Шарифьянов, Булат Шафигуллин, Ильдар Шиксатдаров, Павел Падакин, Игорь Угольников.

Нижнекамцы пробудут в Финляндии до 2 августа и проведут две контрольные игры. 31 июля в Паюлахти «Нефтехимик» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а 2 августа в Тиккуриле — с «Йокеритом».