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ФАС: 16 регионов установили тарифы на вывоз мусора с нарушениями

18:28, 31.07.2019
ФАС: 16 регионов установили тарифы на вывоз мусора с нарушениями
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба закончила мониторинг ценообразования на услугу вывоза мусора для населения.

Нарушения при определении тарифа допустили 16 регионов России, сообщает ТАСС. В этих субъектах в состав предельных тарифов в том числе включались необоснованные расходы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Например, ФАС обнаружила завышение стоимости услуги в Омской области. Кроме того, нарушения выявили в Свердловской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора.

ОбществоИнфраструктура
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