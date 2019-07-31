ФАС: 16 регионов установили тарифы на вывоз мусора с нарушениями

Федеральная антимонопольная служба закончила мониторинг ценообразования на услугу вывоза мусора для населения.

Нарушения при определении тарифа допустили 16 регионов России, сообщает ТАСС. В этих субъектах в состав предельных тарифов в том числе включались необоснованные расходы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Например, ФАС обнаружила завышение стоимости услуги в Омской области. Кроме того, нарушения выявили в Свердловской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора.