В центральном офисе сети книжных «Буквоед» проходят обыски

В Санкт-Петербурге в центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» идут обыски.

Об этом сообщает «Фонтанка.ру». Издание отмечает, что оперативники приехали в офис компании в 11 утра и попросили сотрудников выйти на улицу. После чего начали выносить оргтехнику и документы. Причины обыска пока не сообщаются.

— По имеющейся информации, это напрямую не связано с непосредственной деятельностью компании «Буквоед». Проверка проводится по одному из контрагентов, — заявил представитель объединенной сети «Читай-город — Буквоед». Об этом сообщают «Ведомости».

«Читай-город — Буквоед» — крупнейшая федеральная книжная сеть. Она была создана в 2008 году. В 2017 году выручка компании ООО «Буквоед» составила 3,6 млрд рублей, чистая прибыль — 164 млн рублей.

Напомним, ранее в сети «Красное и белое» сообщили о новых обысках.