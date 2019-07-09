В сети «Красное и белое» сообщили о новых обысках

Полиция и налоговая служба организовали обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске.

«В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — передает слова представителя сети RNS.

Напомним, что в конце декабря 2018 года ФСБ провела обыски в офисах и на складах компании. Внезапный приход силовиков на склады алкогольного ретейлера прямо перед Новым годом был воспринят как попытка уничтожить бизнес. Однако это не помешало «Красному и белому» провести сделку по объединению с «Дикси» и «Бристолем». В итоге компания перерегистрировалась на Кипре.