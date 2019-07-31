Новости общества

04:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане возможен дождь и до +18 градусов

04:31, 31.07.2019
Сегодня в Татарстане возможен дождь и до +18 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 31 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +13°С до 18°С. В Казани днем ожидается от +15°С до 17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +15°С до 18°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров