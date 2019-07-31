Сегодня в Татарстане возможен дождь и до +18 градусов

В среду, 31 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +13°С до 18°С. В Казани днем ожидается от +15°С до 17°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +15°С до 18°С.