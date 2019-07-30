В Татарстане фермеры и владельцы бизнеса несут убытки из-за холодов — видео

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Татарстанские садоводы, фермеры, аграрии начали нести убытки из-за аномально холодной погоды, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

Отмечается, что таких низких температур в июле не было с 1986-го. Температура по ночам составляет +5, +7 градусов.

«Если температура опустится ниже +5 градусов, то мы боимся потерять все. Из-за этого начинаем укрывать все в парники», — рассказал технический директор «Ягодной долины» в Альметьевске Никола Иветич.

От холодного лета также страдают зерновые — на полях не успевает вызреть пшеница, кукуруза и другие культуры. Из-за этого сдвигаются сроки сбора урожая.

Потери несут и владельцы сезонного бизнеса. Так, продажи мороженного упали в среднем где-то в два раза.

Ранее в Управлении гидрометцентра Татарстана прокомментировали наступившее в республике похолодание. По словам синоптиков, в настоящее время европейская часть России и Западная Сибирь оказались во власти глубокого обширного северного циклона.

Подробнее о том, как страдают фермеры от такой аномальной погоды, читайте в нашем материале.