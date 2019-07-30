За полгода в Казани временно приостановили работу пяти кальянных

По итогам первого полугодия 2019 года Роспотребнадзор приостановил деятельность пяти кальянных и одного кафе-кальянной в Казани сроком от 10 до 90 суток. Это связано с несоответствием вентиляционных систем данных заведений.

Как отмечается на сайте ведомства, кальянные были временно закрыты по результатам рассмотрения обращений граждан на неудовлетворительные условия проживания.

Всего за полгода специалисты Роспотребнадзора проверили 759 объектов, осуществляющих розничную продажу табака, в которых выявлено 274 факта нарушений антитабачного законодательства. По итогам было привлечено к административной ответственности 276 правонарушителей, из них 74 юридических лица. Общая сумма штрафов составила более 2,9 млн рублей.

Ранее Минздрав выступил за запрет курения кальянов в кафе и ресторанах.