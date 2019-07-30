Исполком Челнов предупредил о мошенниках, которые представляются членами избиркома

Исполком Набережных Челнов предупредил жителей города о мошенниках, которые представляются горожанам сотрудниками участковых избирательных комиссий (УИК). Согласно заявлению исполкома, такие случаи уже были зафиксированы в Комсомольском районе города.

Мошенники ходят по квартирам и просят жителей предъявить паспортные данные для сверки и затем написать заявление в УИК. Исполком обращает внимание, что сотрудники УИК такими полномочиями не обладают, поэтому действия этих людей незаконны.

«Просим жителей, особенно людей зрелого возраста, быть бдительными и не передавать персональные данные, которые впоследствии могут быть использованы в корыстных целях», — говорится в заявлении исполкома.

Напомним, на минувшей неделе Роспотребнадзор предупредил об атаках лжесотрудников, которые угрожают предпринимателям Казани.

