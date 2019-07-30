С начала года только 5% татарстанцев выбрали биометрический загранпаспорт

С начала года в МФЦ в РТ поступило почти 9 тыс. заявлений на получение загранпаспорта, сообщает пресс-служба учреждения. Количество обращений резко выросло с началом отпускного сезона: на январь — март приходится 39% заявлений, на апрель, май и июнь — 61%.



Татарстанцы предпочитают более доступный вариант загранпаспорта — старого образца. Его выбрали 95% обратившихся, несмотря на то, что обычный паспорт действителен только 5 лет, а новый — биометрический — 10 лет и его невозможно подделать, поскольку в него введены уникальные сведения о владельце.

Правда, в отличие от паспорта старого образца, оформить который можно в любом офисе «Мои документы», паспорт нового образца можно получить только через восемь офисов МФЦ: в Казани (Авангардная, д. 74), в Набережных Челнах (бульвар Кол Гали, д. 25 е), а также в Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Нижнекамске, Лениногорске и Чистополе.

По словам начальника методологического отдела МФЦ Татарстана Руслана Нигматуллина, с начала выдачи загранпаспортов нового образца за ними в офисы «Мои документы» обратилось немногим более 420 татарстанцев.

При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта старого образца составляет 2 тыс. рублей (для детей в возрасте до 14 лет — 1 тыс. руб.), за выдачу биометрического паспорта — 5 тыс. рублей (для детей в возрасте до 14 лет — 2,5 тыс. руб.). Срок оформления документа через офисы «Мои документы» — 1 месяц.

Ранее «Реальное время» писало, что МФЦ Татарстана начали бесплатно принимать заявления о гибели или уничтожении объекта недвижимости, что позволяет прекратить начисление налога.